Терехов потратил на выборы мэра Харькова почти 13 млн гривен — больше, чем все кандидаты вместе взятые

В ходе выборов мэра Харькова Игорь Терехов, которого уже официально зарегистрировали городским главой, потратил на агитацию больше, чем все кандидаты вместе взятые.

Об этом сообщает гражданская сеть «ОПОРА».

Всего на предвыборную агитацию 13 кандидатов потратили 16 021 905 гривен. Из этой суммы 12 923 562 гривны приходится на избирательный фонд Терехова.

По документам, эти деньги были выделены политической партией «Блок Кернеса — Успешный Харьков», которая выдвинула Терехова кандидатом. Чуть более 9 млн грн ушло на наружную рекламу, а 316 тыс. грн потратили на агитацию в интернете. На агитацию в СМИ ушло 1,5 млн грн.

Второй по величине избирательный фонд был у Александра Скорика от партии «Европейская солидарность». Его фонд потратил 1,7 млн гривен. На наружную рекламу выделили 641 тыс. грн, на онлайн-агитацию — 202 тыс. грн, на СМИ — 672 тыс. грн.

Третий по затратам Михаил Добкин — бывший мэр Харькова. Деньги на агитацию (почти 474 тыс. грн) он выделили из личных средств, как указано в документах. На наружную рекламу было потрачено 4 тыс. грн, на СМИ — 60 тыс. грн, а на онлайн-агитацию — 7,5 тыс. грн. Больше всего ушло на изготовление агитматериалов (402 тыс.грн).

Все эти затраты проанализируют территориальные избирательные комиссии, чтобы установить, не было ли нарушений или запрещенного финансирования не из фондов.