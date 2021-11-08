Суд Харькова отказал кандидату в мэры Добкину в пересчете голосов

Харьковский окружной административный суд отказал кандидату в мэры города Михаилу Добкину в удовлетворении исков к избирательным комиссиям в четырех районов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на адвоката Добкина.

Суд не удовлетворил иски к территориальным избирательным комиссиям Новобаварского, Слободского, Основянского и Индустриального районов, в которых наблюдатели фиксировали фальсификации в пользу Игоря Терехова.

Адвокат Анатолий Родзинский заявил, что в протоколах комиссий этих районов выявили разногласия почти в 2 тысячи голосов в пользу Терехова — их пересчет привел бы ко второму туру выборов, уверен Родзинский.

Он заявил, что все четыре решения суда будут обжалованы в апелляции.