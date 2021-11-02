ОПОРА обжалует результаты выборов мэра Харькова. Также в суд собирается Михаил Добкин

Гражданская сеть «ОПОРА» обратилась в Национальную полицию из-за возможной фальсификации избирательной документации, а также готовится обжаловать результаты подсчета голосов на выборах мэра Харькова, где, по данным территориальной избирательной комиссии, победил Игорь Терехов. Об этом сообщил координатор «ОПОРЫ» по наблюдению за выборами в Харьковской области Николай Зинченко. «Мы будем подавать жалобы в городскую территориальную избирательную комиссию. Обжалование в суд у нас будет еще в течение нескольких дней и, если нас не удовлетворит результат от городской территориальной избирательной комиссии, то, думаю, мы обратимся в суд», — подчеркнул он.

Также Зинченко уточнил, что, согласно процедуре, на обжалование результатов в ТИК дается 2 дня, а в суд — 5 дней. «Сейчас есть 467 [голосов]. То, что мы зафиксировали, но еще много проверять. [...] Только сегодня увидели, когда один из избирательных участков Основянского района приехал сдаваться [подавать документы] в Основянскую ТИК, что голосов за господина Игоря Терехова на 70 больше, чем в протоколе о подсчете голосов на избирательном участке, который получил наш официальный наблюдатель на этом же участке», — рассказал он. Также Зинченко отметил, что после этого начали проверять информацию в других районах, в Новобаварском нашли девять участков, на которых цифры не совпадают, всего 397 голосов.