«ОПОРА» оскаржить результати виборів мера Харкова. Також до суду збирається Михайло Добкін

Громадянська мережа «ОПОРА» звернулася до Національної поліції через можливу фальсифікацію виборчої документації, а також готується оскаржити результати підрахунку голосів на виборах мера Харкова, де, за даними територіальної виборчої комісії, переміг Ігор Терехов. Про це повідомив координатор «ОПОРИ» за спостереженням за виборами в Харківській області Микола Зінченко. «Ми будемо подавати скарги до міської територіальної виборчої комісії. Оскарження до суду в нас буде ще протягом декількох днів і, якщо нас не задовільнить результат від міської територіальної виборчої комісії, то, думаю, ми звернемося до суду», — наголосив він.

Також Зінченко уточнив, що, згідно з процедурою, на оскарження результатів до ТВК дається 2 дні, а до суду — 5 днів. «Зараз є 467 [голосів]. Те, що ми зафіксували, але ще багато перевіряти. [...] Лише сьогодні побачили, коли одна з виборчих дільниць Основʼянського району приїхала здаватись [подавати документи] до Основʼянського ТВК, що голосів за пана Ігоря Терехова на 70 більше, ніж у протоколі про підрахунок голосів на виборчій дільниці, яку отримав наш офіційний спостерігач на цій же дільниці», — розповів він. Також Зінченко зазначив, що після цього почали перевіряти інформацію в інших районах, у Новобаварському знайшли девʼять дільниць, на яких цифри не збігаються, загалом 397 голосів.