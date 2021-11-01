На виборах мера Харкова переміг Терехов

Мером Харкова обрали виконувача обовʼязків очільника міста Ігоря Терехова.
Про це оголосила територіальна виборча комісія.
За нього віддали 146 240 голосів. Це 50,66%. Найближчий опонент Терехова Михайло Добкін набрав 82 008 голосів (28,4%).
Згідно з українським законодавством, на виборах очільника міста із населенням понад 90 тисяч мешканців потрібно здобути понад 50% голосів виборців, щоби бути обраним. У разі, якщо в першому турі жоден не набирає такої кількості, то проводять другий тур між двома кандидатами, які набрали найбільшу кількість голосів.
- Вибори мера Харкова відбулися 31 жовтня у звʼязку зі смертю Геннадія Кернеса. На цю посаду претендували 13 кандидатів.
- Згідно з даними екзит-полу, на виборах у першому турі переміг чинний виконувач обов’язків мера міста Ігор Терехов. За нього проголосували майже 52% харківʼян.
- За даними альтернативного підрахунку голосів громадянською мережею «ОПОРА», результат Терехова коливався на межі 50%, що свідчило про можливість другого туру.