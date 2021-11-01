На выборах мэра Харькова победил Терехов

Мэром Харькова избрали исполняющего обязанности главы города Игоря Терехова.
Об этом объявила территориальная избирательная комиссия.
За него отдали 146 240 голосов. Это 50,66%. Ближайший оппонент Терехова Михаил Добкин набрал 82 008 (28,4%) голосов.
Согласно украинскому законодательству, на выборах главы города с населением более 90 тысяч жителей нужно получить более 50% голосов избирателей, чтобы быть избранным. В случае, если в первом туре ни один кандидат не набирает такого количества, то проводят второй тур между двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов.
- Выборы мэра Харькова состоялись 31 октября в связи со смертью Геннадия Кернеса. На этот пост претендовали 13 кандидатов.
- Согласно данным экзитпола, на выборах в первом туре победил действующий исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов. За него проголосовали почти 52% харьковчан.
- По данным альтернативного подсчета голосов гражданской сети «ОПОРА», результат Терехова колебался на грани 50%, что свидетельствовало о возможности второго тура.