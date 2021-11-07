Суд Харькова трижды отказал «ОПОРЕ» в пересчете голосов на выборах мэра

Харьковский окружной административный суд трижды за день отказал гражданской сети «ОПОРА» в удовлетворении исков о пересчете голосов на выборах мэра города.

Об этом из зала суда сообщает «Суспільне».

Представитель сети Николай Зинченко оспаривал подсчеты голосов в Холодногорском, Новобаварском и Основянском районах, поскольку там были неточности в протоколах избирательных комиссий. В этих районах сеть фиксировала фальсификации в пользу кандидата Игоря Терехова, которого территориальная избирательная комиссия 1 ноября объявила мэром Харькова.

Истец теперь должен заплатить 3 632 гривны судебного сбора