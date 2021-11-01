Выборы мэра Харькова: на девяти участках выявили фальсификации в пользу Терехова

В Новобаварском районе Харькова наблюдатели обнаружили фальсификации на 9 избирательных участках. Речь о нарушениях в протоколах о подсчете голосов в пользу исполняющего обязанности мэра Игоря Терехова.

Об этом сообщает общественная сеть «ОПОРА».

Фальсификации выявили после анализа протоколов участковых избирательных комиссий, которые были в распоряжении наблюдателей сети, и протокола Новобаварской территориальной избирательной комиссии. Данные протоколов участковых комиссий не совпали с данными протокола ТИК.

Нарушения обнаружены на участках № 631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189 и 631200. Количество голосов у кандидатов Константина Немичева и Александра Скорика сократилось на 160 и 237 соответственно, когда у Терехова голосов стало на 397 больше. Если фальсификации подтвердятся, то в Харькове может быть второй тур выборов.

«ОПОРА» также ведет параллельный подсчет голосов. Терехов набирает 50,06% голосов (погрешность 1,1%), а экс-нардеп Михаил Добкин — 28,21% (погрешность 0,8%). У остальных кандидатов менее 6% поддержки.