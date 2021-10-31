Выборы мэра Харькова: экзитполы отдали победу Терехову уже в первом туре

На выборах мэра Харькова сразу в первом туре побеждает исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов. За него проголосовали более 50% пришедших голосовать.

Об этом говорится в данных экзитполов от «Социального мониторинга» и New Image Marketing Group.

По данным «Социального мониторинга», Терехов набрал 51,9% голосов. На втором месте – самовыдвиженец Михаил Добкин с результатом 27,6%. Замыкает первую тройку кандидат от «Евросолидарности» Александр Скорик (6,4%).

New Image Marketing Group дает несколько другие цифры. За Терехова проголосовали 53,8% избирателей, за Добкина – 24,5%, а за Скорика – 6,7%.