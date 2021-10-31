Вибори мера Харкова: екзит-поли віддали перемогу Терехову вже у першому турі

На виборах мера Харкова одразу в першому турі перемагає чинний виконувач обов’язків мера міста Ігор Терехов. За нього проголосували понад 50% тих, хто прийшов голосувати.

Про це йдеться у даних екзит-полів від «Соціального моніторингу» та New Image Marketing Group.

За даними «Соціального моніторингу», Терехов набрав 51,9% голосів. На другому місці — самовисуванець Михайло Добкін з результатом 27,6%. Замикає першу трійку кандидат від «Євросолідарності» Олександр Скорик (6,4%).

New Image Marketing Group дає трохи інші цифри. За Терехова проголосували 53,8% виборців, за Добкіна — 24,5%, а за Скорика — 6,7%.