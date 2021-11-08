Суд Харкова відмовив кандидату у мери Добкіну у перерахунку голосів

Харківський окружний адміністративний суд відмовив кандидату у мери міста Михайлу Добкіну у задоволенні позовів до виборчих комісій у чотирьох районах.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на адвоката Добкіна.
Суд не задовольнив позови до територіальних виборчих комісій Новобаварського, Слобідського, Основʼянського та Індустріального районів, де спостерігачі фіксували фальсифікації на користь Ігоря Терехова.
Адвокат Анатолій Родзинський заявив, що у протоколах комісій цих районів виявили розбіжності майже у 2 тисячі голосів на користь Терехова — їхній перерахунок призвів би до другого туру виборів, упевнений Родзинський.
Він заявив, що всі чотири рішення суду буде оскаржено в апеляції.
- 1 листопада ТВК оголосила, що секретар Харківської міськради Ігор Терехов набрав на виборах 50,66% (146 240 голосів). За даними альтернативного підрахунку голосів громадянською мережею «ОПОРА», результат Терехова коливався на межі 50%, що свідчило про можливість другого туру.
- «ОПОРА» заявила, що оскаржить результати виборів мера через суд. Конкурент Терехова Михайло Добкін, який набрав 28,4% голосів, також заявив, що йтиме до суду.
- 4 листопада Харківський окружний адміністративний суд не задовольнив 32 позови Добкіна щодо перерахунку голосів через можливі порушення під час транспортування бюлетенів, а 7 листопада тричі відмовив «ОПОРІ» у перерахунку голосів.