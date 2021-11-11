Игоря Терехова официально зарегистрировали мэром Харькова. Он дал присягу

Харьковская территориальная избирательная комиссия 11 ноября зарегистрировала Игоря Терехова мэром города. Он официально стал городским главой.

Об этом сообщает «Суспільне».

11 ноября на внеочередной сессии Харьковского горсовета Игорь Терехов дал присягу, ему вручили удостоверение и должностной знак. Присягу он зачитал на украинском, а затем перешел на русский и поблагодарил тех, кто за него проголосовал.

Перед этим он сложил полномочия секретаря мэрии. Депутатом Харьковского горсовета вместо Терехова стал депутат от «Блока Кернеса — Успешный Харьков» Алексей Топчий.