Игоря Терехова официально зарегистрировали мэром Харькова. Он дал присягу

Харьковская территориальная избирательная комиссия 11 ноября зарегистрировала Игоря Терехова мэром города. Он официально стал городским главой.
Об этом сообщает «Суспільне».
11 ноября на внеочередной сессии Харьковского горсовета Игорь Терехов дал присягу, ему вручили удостоверение и должностной знак. Присягу он зачитал на украинском, а затем перешел на русский и поблагодарил тех, кто за него проголосовал.
Перед этим он сложил полномочия секретаря мэрии. Депутатом Харьковского горсовета вместо Терехова стал депутат от «Блока Кернеса — Успешный Харьков» Алексей Топчий.
Терехов называл себя преемником Геннадия Кернеса, он больше десяти лет работал его заместителем. Он провел активную избирательную кампанию: обещал запустить муниципальную скорую помощь, бороться с наркоманией, строить спортклубы, детские сады, основать «Университет третьего возраста» для пожилых людей, установить видеонаблюдение на улицах и сделать в Харькове «Зеленый каркас».
Терехов — противник декоммунизации: он критикует снос памятника Ленину и переименование проспекта Жукова в Харькове. Он не говорит на украинском языке, но обещает его выучить.
- Выборы мэра Харькова состоялись 31 октября 2021 из-за смерти предыдущего городского головы Геннадия Кернеса 16 декабря 2020 года. Главным оппонентом Терехова был Михаил Добкин.
- 1 ноября ТИК объявила, что секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов набрал на выборах 50,66% (146 240 голосов). По данным альтернативного подсчета голосов гражданской сетью «ОПОРА», результат Терехова колебался на грани 50%, что свидетельствовало о вероятности второго тура.
- Добкин и гражданская сеть «ОПОРА» обжаловали через суд результаты выборов, но Харьковский окружной административный суд не удовлетворил их иски.