Ігоря Терехова офіційно зареєстрували мером Харкова. Він склав присягу

Харківська територіальна виборча комісія 11 листопада зареєструвала Ігоря Терехова мером міста. Він офіційно став міським главою.

Про це повідомляє «Суспільне».

11 листопада на позачерговій сесії Харківської міськради Ігор Терехов склав присягу, йому вручили посвідчення і посадовий знак. Присягу він склав українською, а потім перейшов на російську та подякував тим, хто за нього проголосував.

Перед цим він склав повноваження секретаря мерії. Депутатом Харківської міськради замість Терехова став депутат від «Блоку Кернеса — Успішний Харків» Олексій Топчій.