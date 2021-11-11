Омбудсман Денісова заявила про порушення права дітей на освіту через онлайн-навчання і просить відкрити школи

Денісова зазначила, посилаючись на інформацію Міністерства освіти України, що нині дистанційно працюють 7,3 тисячі шкіл (51% від загальної кількості).

«Здійснений мною моніторинг засвідчує, що незважаючи на дотримання усіх регламентованих обмежень і протиепідемічних заходів у закладах освіти, зокрема й відсоткового показника вакцинації, органи місцевої влади та органи місцевого самоврядування, а також безпосередньо заклади освіти самостійно ухвалюють рішення щодо додаткових канікул чи дистанційного навчання», — наголосила вона.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про порушення права дітей на освіту через повсюдне запровадження дистанційного навчання і просить переглянути рішення.

Вона також заявила, що вакцинація освітян в Україні відбувається доволі швидкими темпами — станом на 8 листопада майже 93% працівників отримали одну дозу вакцинації, а 76,2% повністю імунізовані.

Водночас, згідно з даними Міністерства охорони здоров’я, серед дітей хворіють приблизно 8%.

Омбудсман зауважила, що існує низка чинників, які порушують право дітей на здобуття якісної освіти в режимі онлайн: відсутність належних умов для дистанційного навчання вдома, труднощі з одночасним доступом учнів до технічних засобів у багатодітних родинах, різний підхід вчителів до викладання матеріалу, низька якість інтернет-зв’язку, відсутність належного контролю батьків за навчанням дітей тощо.

Денісова нагадала, що раніше про порушення права дітей на освіту говорив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюге, який теж рекомендував не закривати школи.

«Для забезпечення права дітей на здобуття якісної освіти звернулася до міністра охорони здоров’я України та міністра освіти і науки України щодо перегляду позиції стосовно переведення закладів освіти на дистанційну форму, зокрема щодо виключення їх із переліку установ, які підлягають закриттю, при запровадженні рівнів протиепідемічних заходів», — написала омбудсман.