Омбудсмен Денисова заявила о нарушении права детей на образование из-за онлайн-обучения и просит открыть школы

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о нарушении права детей на образование из-за повсеместного введения дистанционного обучения и просит пересмотреть решение.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Проведенный мной мониторинг свидетельствует, что несмотря на соблюдение всех регламентированных ограничений и противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях, в том числе процентного показателя вакцинации, органы местной власти и органы местного самоуправления, а также непосредственно учебные заведения самостоятельно принимают решения о дополнительных каникулах или дистанционном обучении», — подчеркнула она.

Денисова отметила, ссылаясь на информацию Министерства образования Украины, что сейчас дистанционно работают 7,3 тысячи школ (51% от общего количества).