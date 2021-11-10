Мэр Киева Виталий Кличко заявил о рекордном количестве госпитализированных детей с коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о рекордном количестве госпитализированных детей с коронавирусом — такого не было во все предыдущие волны пандемии. Поэтому начальные классы остаются на дистанционном обучении.

Об этом Кличко заявил во время брифинга 10 ноября.

«Сегодня в столичных больницах находятся 85 детей с коронавирусом и подозрением на заболевание, четверо из них — в реанимациях. Такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса. Количество заболевших детей увеличивается. Поэтому на следующей неделе ученики, в частности, младшей школы (1—4 классов), за парты еще не вернутся. И продолжат обучение в дистанционном режиме», — отметил Кличко.