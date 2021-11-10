Мэр Киева Виталий Кличко заявил о рекордном количестве госпитализированных детей с коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о рекордном количестве госпитализированных детей с коронавирусом — такого не было во все предыдущие волны пандемии. Поэтому начальные классы остаются на дистанционном обучении.
Об этом Кличко заявил во время брифинга 10 ноября.
«Сегодня в столичных больницах находятся 85 детей с коронавирусом и подозрением на заболевание, четверо из них — в реанимациях. Такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса. Количество заболевших детей увеличивается. Поэтому на следующей неделе ученики, в частности, младшей школы (1—4 классов), за парты еще не вернутся. И продолжат обучение в дистанционном режиме», — отметил Кличко.
Он подчеркнул, что штамм «Дельта» более агрессивен и поражает много молодых людей и детей. И поражает с последствиями и осложнениями. Кроме этого, по словам Кличко, ситуация в Киеве с коронавирусом в целом ухудшается.
- В Украине можно вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет при условии, что у них сделаны все плановые прививки (если нет, то нужно сначала сделать их, а потом уже от ковида). Вакцинировать детей будут только препаратом Pfizer. Для них эту вакцину используют по той же схеме, что и для взрослых — две дозы по 0,3 мл с интервалом в 21—28 суток. Вакцинация детей до 16 лет происходит при обязательном согласии родителей. После прививки родители смогут сгенерировать в «Дія» детский ковид-сертификат.
- За сутки 8 ноября в Украине от коронавируса умерло рекордное количество людей — 833. По состоянию на 10 ноября в красной зоне находятся 17 областей.