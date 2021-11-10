Мер Києва Віталій Кличко заявив про рекордну кількість шпиталізованих дітей із коронавірусом

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про рекордну кількість шпиталізованих дітей із коронавірусом — такого не було в усі попередні хвилі пандемії. Через це початкові класи залишаються на дистанційному навчанні.

Про це Кличко заявив під час брифінгу 10 листопада.

«Сьогодні в столичних лікарнях перебувають 85 дітей з коронавірусом та підозрою на захворювання, четверо з них — у реанімаціях. Такої кількості дітей в лікарнях не було в усі попередні хвилі вірусу. Кількість хворих дітей збільшується. Тому, наступного тижня учні, зокрема, молодшої школи (1—4 класів), за парти ще не повернуться. І продовжать навчання в дистанційному режимі», — зазначив Кличко.