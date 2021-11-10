Мер Києва Віталій Кличко заявив про рекордну кількість шпиталізованих дітей із коронавірусом

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про рекордну кількість шпиталізованих дітей із коронавірусом — такого не було в усі попередні хвилі пандемії. Через це початкові класи залишаються на дистанційному навчанні.
Про це Кличко заявив під час брифінгу 10 листопада.
«Сьогодні в столичних лікарнях перебувають 85 дітей з коронавірусом та підозрою на захворювання, четверо з них — у реанімаціях. Такої кількості дітей в лікарнях не було в усі попередні хвилі вірусу. Кількість хворих дітей збільшується. Тому, наступного тижня учні, зокрема, молодшої школи (1—4 класів), за парти ще не повернуться. І продовжать навчання в дистанційному режимі», — зазначив Кличко.
Він наголосив, що штам «Дельта» — більш агресивний і вражає багато молодих людей і дітей. І вражає з наслідками та ускладненнями. Крім цього, за словами Кличко, ситуація з коронавірусом загалом у Києві погіршується.
- В Україні можна вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років за умови, що у них зроблені всі планові щеплення (якщо немає, то треба спершу зробити їх, і лише потім від ковіду). Вакцинувати дітей будуть тільки препаратом Pfizer. Для них цю вакцину використовують за тією ж схемою, що й для дорослих, — дві дози по 0,3 мл з інтервалом у 21—28 діб. Вакцинація дітей до 16 років відбувається за обов’язкової згоди батьків. Після щеплення батьки зможуть згенерувати у «Дії» дитячий ковід-сертифікат.
- За добу 8 листопада в Україні від коронавірусу померла рекордна кількість людей — 833. Станом на 10 листопада у «червоній» зоні перебувають 17 областей.