У Львові попри високий рівень захворюваності на коронавірус відновили очне навчання для учнів молодшої школи

У Львові з понеділка, 15 листопада, учні 1—4 класів повертаються до шкіл.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер міста Андрій Садовий.
«Для учнів 1—4 класів поновлюється очна форма навчання. Поки це рішення стосується лише молодшої школи», — написав він.
За словами Садового, решту карантинних обмежень продовжують ще на 2 тижні — до 29 листопада.
- Тим часом мер Києва Віталій Кличко повідомив про рекордну кількість шпиталізованих дітей із коронавірусом від початку пандемії. Через це початкові класи залишаються на дистанційному навчанні.
- За минулу добу, 9 листопада, в Україні зафіксували 23 283 нові випадки коронавірусу (з них 1 539 у дітей). Напередодні, 8 листопада, в Україні від коронавірусу померла рекордна кількість людей — 833. Станом на 10 листопада у «червоній» зоні перебувають 17 областей.
- В Україні можна вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років за умови, що у них зроблені всі планові щеплення (якщо немає, то треба спершу зробити їх і лише потім від ковіду). Вакцинуватимуть дітей препаратом Pfizer. Для них цю вакцину використовують за тією ж схемою, що й для дорослих: дві дози по 0,3 мл з інтервалом у 21—28 діб. Вакцинація дітей до 16 років відбувається за обов’язкової згоди батьків. Після щеплення батьки зможуть згенерувати в «Дії» дитячий ковід-сертифікат.