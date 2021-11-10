У Львові попри високий рівень захворюваності на коронавірус відновили очне навчання для учнів молодшої школи

У Львові з понеділка, 15 листопада, учні 1—4 класів повертаються до шкіл.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер міста Андрій Садовий.

«Для учнів 1—4 класів поновлюється очна форма навчання. Поки це рішення стосується лише молодшої школи», — написав він.