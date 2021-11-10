Понад 30 країн оголосили про відмову від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння до 2040 року

На Всесвітньому саміті з клімату в Глазго (Шотландія) 33 країни та шість автовиробників оголосили про повну відмову від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) до 2040 року.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Країни та виробники приєдналися до ініціативи Великої Британії, згідно з якою продаж автомобілів та мікроавтобусів з ДВЗ має завершитися не пізніше зазначеного року. При цьому країни з передовою економікою мають відмовитись від ДВЗ до 2035 року.

Серед підписантів спільної заяви Велика Британія, Індія, Австрія, Польща, Канада, Туреччина та інші, а також корпорація General Motors, Ford, Mercedes, Volvo, Jaguar/Land Rover та китайська BYD.

Німеччина, однак, не підписалася під угодою. Берлін зберігає прихильність до того, щоб дозволити до 2035 року лише автомобілі з нульовим рівнем викидів, але деякі країни, як і Німеччина, мають питання до другорядного аспекту декларації. Йдеться про те, чи стануть синтетичні види пального для ДВЗ із поновлюваних джерел вирішенням проблеми у майбутньому.