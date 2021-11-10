У «Дії» зʼявиться посвідка на проживання для іноземців — це має покращити імідж України

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє внести в мобільний додаток «Дія» посвідку про тимчасове та постійне проживання. Це дозволить іноземцям теж користуватися цифровими послугами в Україні.

Про це на брифінгу 10 листопада заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Також це підтвердив міністр цифрової політики Михайло Федоров.

Посвідка в «Дії» працюватиме за аналогією з паспортом, що зробить перебування в Україні для іноземців більш комфортним і покращить імідж держави.

«Це характеризує нас як відкриту і сучасну державу для людей з усього світу», — сказав прем’єр.

Водночас Михайло Федоров додав, що така ухвала дозволить вже найближчим часом додати в «Дію» біометричну посвідку на проживання, однак точної дати релізу він не назвав.

За статистикою Державної міграційної служби в Україні постійно та тимчасово легально проживає понад 470 тисяч іноземців. Тепер вони також зможуть зручно користуватися держпослугами онлайн та підтверджувати свою особу за допомогою документів у «Дії».

Крім того, іноземці, які мають біометричні посвідки, зможуть генерувати «Дія.Підпис» у застосунку.