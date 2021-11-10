У «Дії» появится вид на жительство для иностранцев — это должно улучшить имидж Украины

Кабинет министров принял постановление, позволяющее добавить в мобильное приложение «Дія» вид на временное или постоянное жительство. Это позволит иностранцам пользоваться цифровыми услугами в Украине.
Об этом на брифинге 10 ноября заявил премьер-министр Денис Шмигаль. Также это подтвердил министр цифровой политики Михаил Федоров.
Вид на проживание в «Дії» будет работать по аналогии с паспортом, что сделает пребывание в Украине для иностранцев более комфортным и улучшит имидж государства.
«Это характеризует нас как открытое и современное государство для людей со всего мира», — сказал премьер.
В то же время Михаил Федоров добавил, что такое решение позволит уже в ближайшее время добавить в «Дію» биометрический вид на жительство, однако точной даты релиза он не назвал.
По статистике Государственной миграционной службы в Украине постоянно и временно легально проживают более 470 тысяч иностранцев. Теперь они также смогут удобно пользоваться госуслугами онлайн и подтверждать свое лицо с помощью документов в «Дії».
Кроме того, иностранцы, имеющие биометрические виды, смогут генерировать «Дія. Подпись» в приложении.
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