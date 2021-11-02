В Киеве открылись пункты поддержки «Дії». Ассистенты помогут сгенерировать сертификат о вакцинации

В двух столичных центрах вакцинации появились пункты поддержки «Дії», где команда специалистов будет помогать людям разобраться, как сразу после вакцинации самостоятельно сгенерировать сертификат.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Пункты команды «Дії» уже работают в таких центрах вакцинации:
- Центральный ж/д вокзал, пл. Вокзальная, 1;
- ТЦ River Mall, Днепровская набережная, 12
Через несколько дней ведомство планирует открыть подобные пункты еще в двух местах.
- С 24 сентября на портале «Дія» появилась возможность сгенерировать и распечатать сертификат о вакцинации от коронавируса.
- 31 октября Михаил Федоров заявил, что разработчики приложения «Дія» упростили процедуру получения COVID-сертификата.
- В Украине участились случаи приобретения поддельных международных свидетельств о вакцинации и справок о противопоказаниях к прививкам. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в качестве основы законопроект об усилении ответственности за подделку сертификатов вакцинации.