Во Львовской области полиция разоблачила мужчину, который подделывал сертификаты о вакцинации от COVID-19

Во Львовской области полиция разоблачила мужчину, который подделывал справки о ПЦР-тестах и сертификаты о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Киберполициии.

31-летний житель Яворовского района изготовлял эти «документы» для пересечения государственной границы. Клиенты не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления.

Мужчина использовал поддельные печати медицинской лаборатории. Всего фигурант изготовил более 50 COVID-сертификатов и свыше 300 справок с отрицательным результатом теста на коронавирус.