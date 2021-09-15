На Львівщині поліція викрила чоловіка, який підробляв сертифікати про вакцинацію від COVID-19

У Львівській області поліція викрила чоловіка, який підробляв довідки про ПЛР-тести та сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Кіберполіціії.

31-річний мешканець Яворівського району виготовляв такі «документи» для перетину державного кордону. Клієнти не проходили жодних лабораторних досліджень, а лише надавали свої дані для оформлення.

Чоловік використовував підроблені печатки медичної лабораторії. Загалом фігурант виготовив понад 50 COVID-сертифікатів і більш ніж 300 довідок із негативним результатом тесту на коронавірус.