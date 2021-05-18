СБУ разоблачила сеть анонимных онлайн-ресурсов, через которые продавали поддельные результаты ПЦР-тестов на коронавирус и больничные

В Киевской области разоблачили сеть сайтов, через которую два местных жителя продавали поддельные отрицательные тесты на коронавирус и другие медицинские документы.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснили следователи, сеть анонимных онлайн-ресурсов основали в июле 2020 года. Злоумышленники торговали поддельными отрицательными результатами ПЦР-тестов на COVID-19 для выезда за границу, медицинскими справками для получения водительских прав и листками временной нетрудоспособности (больничными) с поддельными печатями государственных и коммунальных медицинских учреждений Киева.

По предварительным данным, ежедневно дельцы сбывали до 10 подделок, стоимость которых в среднем составляла тысячу гривен, в зависимости от вида документа и срочности.

Также оперативники установили, что злоумышленники зарегистрировали несколько фиктивных фирм и открыли банковские счета на подставных лиц, на которые поступали средства за поддельные документы. Доставляли «документы» заказчикам через службы экспресс-доставки.

Во время обысков дома у дельцов обнаружили и изъяли компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами их деятельности.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков) и ст. 205—1 (Подделка документов, предоставляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей) Уголовного кодекса Украины.