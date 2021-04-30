Правоохранители разоблачили схему по подделке ПЦР-тестов в Киеве. Данные этих тестов вносили в «Дію»

Полиция разоблачила схему по подделке ПЦР-тестов с занесением их результатов в приложение «Дія».

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Группа злоумышленников вступила в сговор с персоналом нескольких лабораторий. Организаторы схемы разместили в интернете рекламу услуг по выдаче срочных справок с отрицательными результатами тестов на коронавирус. Такую «услугу» предлагали гражданам Украины, которые вернулись из-за границы и хотели уклониться от обязательной 14-дневной самоизоляции. В зависимости от срочности выдачи справки ее стоимость доходила до тысячи гривен.

Правоохранители выяснили, что поддельные справки оформляли в четырех киевских частных лабораториях одной коммерческой структуры. Установлены личности нескольких сотен граждан, которые сдавали там тесты. Также зафиксировано, что персонал лабораторий вносил сфальсифицированные данные в мобильное приложение «Дій вдома».