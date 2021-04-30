Правоохоронці викрили схему з підробки ПЛР-тестів у Києві. Дані цих тестів вносили у «Дію»

Поліція викрила схему з підроблення ПЛР-тестів із занесенням цієї інформації до додатку «Дія».

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Група зловмисників вступила у змову з персоналом кількох приватних медичних закладів. Організатори схеми розмістили рекламу на онлайн-ресурсах про організацію видачі термінових довідок із негативними результатами тестів на коронавірусну хворобу. Така «послуга» пропонувалась громадянам України, які повернулись з-за кордону для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції. Її вартість сягала тисячі гривень залежно від терміновості видачі довідки.

Правоохоронці виявили виготовлення підробних довідок про результати ПЛР-тестів у чотирьох київських приватних лабораторіях однієї комерційної структури. Встановлені особи кількох сотень громадян, які здавали тести у цих клініках. Також зафіксовано, що персонал лабораторій вносив сфальсифіковані дані до мобільного додатку «Дій вдома».