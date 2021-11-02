У Києві відкрилися пункти підтримки «Дії». Асистенти допоможуть згенерувати сертифікат про вакцинацію

У двох столичних центрах вакцинації з’явилися пункти підтримки «Дії», де команда фахівців допомагатиме людям розібратися, як одразу ж після вакцинації самостійно згенерувати сертифікат.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Пункти команди «Дії» вже працюють у таких центрах вакцинації:
- Центральний залізничний вокзал, пл. Вокзальна, 1;
- ТЦ River Mall, Дніпровська набережна, 12.
Через кілька днів відомство планує відкрити такі пункти ще у двох місцях.
- Із 24 вересня на порталі «Дія» з’явилася можливість згенерувати та роздрукувати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.
- 31 жовтня Михайло Федоров заявив, що розробники додатка «Дія» спростили процедуру отримання COVID-сертифіката.
- В Україні почастішали випадки придбання підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію та довідок про протипоказання до щеплення. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт про посилення відповідальності за підробку сертифікатів вакцинації.