Комітет Ради схвалив кримінальну відповідальність за підробку сертифікатів вакцинації

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт щодо встановлення відповідальності за підробку сертифікатів вакцинації (№6084).

Про це у понеділок, 1 листопада, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Ось що пропонує законопроєкт:

Штраф від 17 то 34 тисяч гривень або обмеження волі на строк до двох років за використання підробного ковід-сертифікату;

Медикам, які внесли у медичну документацію неправдиві дані про вакцинацію, — штраф від 34 тисяч до 68 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади від одного до трьох років;

Виготовлення підробних ковід-сертифікатів для продажу та власне їх продаж — штраф від 85 до 170 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до трьох років.

За цей законопроєкт Верховна Рада має проголосувати під час засідання у вівторок, 2 листопада.