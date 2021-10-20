У Харківській області викрили ділків, які підробили понад 40 тисяч ПЛР-тестів та COVID-сертифікатів

У Харківській області поліцейські викрили чергову групу зловмисників, які продавали підроблені сертифікати про вакцинацію та результати ПЛР-тестів.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Десять учасників «схеми» незаконно використовували логотип медлабораторії та печатки різних медустанов. За час своєї «роботи» вони встигли наштампувати понад 40 тисяч підроблених довідок та близько 500 фальшованих сертифікатів.

Щомісячний заробіток зловмисників сягав чотирьох мільйонів гривень.

Діяльність групи викрили Кіберполіція та представники Міністерства цифрової трансформації України.

Так, зловмисники «напрацювали» собі на 4 статті Кримінального кодексу. Семеро ділків, зокрема організатора, уже затримали.