МОЗ просить відсторонити керівників 15 лікарень, які могли підроблювати COVID-сертифікати. Суди винесли перші вироки за фальсифікацію

Міністерство охорони здоров’я просить відсторонити від роботи керівників 15 лікарень, в яких могли підроблювати COVID-сертифікати. У Львівській області суд виніс перші вироки за фальсифікацію цих документів.

Про це пише пресслужба МОЗ та Zaxid.net.

«Міністерство охорони здоров’я направило листи-подання до власників закладів охорони здоров’я з вимогами відсторонити від роботи керівників тих закладів, де лікарі можливо підробляли документи про вакцинацію, на час кримінального провадження», — зазначили у відомстві.

Там розповіли, що якщо слідство з’ясує, що керівник лікарні не був причетний до фальсифікації, його поновлять на посаді. Але якщо в лікарні виявлять повторні випадки фальсифікації, то МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії та розрив контракту з Національною службою здоров’я.

У Львівській області Жовківський районний суд 28 вересня виніс перші вироки за підробку сертифікатів про вакцинації. Засудили чоловіка з Івано-Франківської області та жінку з Хмельницького. Вони знайшли в інтернеті бланки про вакцинацію препаратом Pfizer і внесли в ці бланки власні дані. З цими довідками вони намагалися перетнути кордон із Польщею, але прикордонники виявили, що сертифікати були недійсними. Суд ухвалив рішення оштрафувати обох на 850 грн — це штраф за використання підробки. Водночас мінімальний штраф за створення підробки становить 17 тисяч гривень, але судді вирішили не присуджувати його.