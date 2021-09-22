Штрафи і позбавлення волі. Кабмін підтримав посилення відповідальності за підробку документів про вакцинацію

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 22 вересня, підтримав законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу для посилення відповідальності за підробку документів про вакцинацію проти коронавірусу.
Про це повідомляє пресслужба премʼєр-міністра.
Законопроєкт пропонує:
- штраф від 17 до 34 тисяч грн або обмеження волі до 2 років буде передбачено для тих, хто свідомо використовує підроблені документи;
- штраф у 68 тисяч грн або позбавлення волі до 2 років із позбавленням права обіймати посаду на 1—3 роки для лікарів, які свідомо вносять неправдиву інформацію про щеплення;
- штраф до 170 тисяч грн або позбавлення волі до 3 років за підробку таких документів з метою поширення.
Премʼєр Денис Шмигаль висловив надію, що Верховна Рада підтримає цю ініціативу.
- Раніше Міністерство охорони здоровʼя анонсувало підготовку законодавчого акту, який посилить відповідальність за підробку медичних документів. В Україні почастішали випадки купівлі підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію, а також довідок про протипоказання до щеплення.
- 15 вересня у Львівській області поліція затримала чоловіка, який підробляв довідки про ПЛР-тести і сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. Він виготовив понад 50 COVID-сертифікатів і понад 300 довідок.
- До цього СБУ викрила в Києві масштабну схему з підробки документів про вакцинацію.