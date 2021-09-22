Штрафы и лишение свободы. Кабмин поддержал усиление ответственности за подделку документов о вакцинации

Кабинет министров на заседании в среду, 22 сентября, поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс для усиления ответственности за подделку документов о вакцинации против коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.

Законопроект предлагает:

штраф от 17 до 34 тысяч грн или ограничение свободы до 2 лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы;

штраф в 68 тысяч грн или лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать должность на 1—3 года для врачей, которые сознательно вносят ложную информацию о прививках;

штраф до 170 тысяч грн или лишение свободы до 3 лет за подделку таких документов с целью распространения.

Премьер Денис Шмыгаль выразил надежду, что Верховная Рада поддержит эту инициативу.