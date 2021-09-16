Минздрав: В Украине усилят ответственность за подделку свидетельств о вакцинации

В Украине участились случаи покупки поддельных международных свидетельств о вакцинации, а также справок о противопоказаниях к прививке. В связи с этим, идет подготовка законодательного акта, который усилит ответственность за подделку медицинских документов.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В ведомстве напомнили, что подделка документов карается законом и акцентировали на том, что люди с фальшивыми свидетельствами несут угрозу здоровью и жизни окружающих, поскольку могут заражать коронавирусом.

В министерстве отметили, что активно сотрудничают с полицией и СБУ в поиске поддельных документов и их распространителей.

Минздрав просит граждан сообщать полиции о всех случаях продажи поддельных документов о вакцинации.