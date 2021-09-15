В Украине действие международного ковид-сертификата продлили до одного года

В Украине действие международного ковид-сертификата продлили до 365 дней. До этого он действовал полгода с момента получения второй прививки.

Об этом говорится в постановлении правительства, которое обнародовали в среду, 15 сентября.

Речь идет о ковид-сертификате, который есть в приложении «Дія» и который можно получить у семейного врача (можно не на желтой бумаге). Отметим, что в ЕС признали украинские сертификаты вакцинации в «Дія», поэтому с ними можно путешествовать.