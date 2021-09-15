В Украине впервые с мая выявили более четырех тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В Украине за сутки, 14 сентября, выявили 4 640 новых случаев COVID-19. Таким образом прослеживается постепенное увеличение количества больных, поскольку еще в начале сентября медики фиксировали 2 075 случаев.

Вместе с тем, за сутки выздоровели 1 858, а 93 — умерли от осложнений. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.

Всего с начала пандемии в Украине выявили 2 325 796 случаев COVID-19. Из них 54 550 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 225 130 — выздоровели.