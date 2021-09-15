В Україні вперше з травня виявили понад чотири тисячі нових випадків COVID-19 за добу

В Україні за добу, 14 вересня, виявили 4 640 нових випадків COVID-19. Таким чином простежується поступове збільшення кількості хворих, оскільки ще на початку вересня медики фіксували 2 075 випадків.

Разом з тим, за добу одужало 1 858 пацієнтів, а 93 — померли від ускладнень. Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.

Загалом від початку пандемії в Україні виявили 2 325 796 випадків COVID-19. З них 54 550 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 225 130 — одужали.