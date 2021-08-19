ЕС официально признал украинские ковид-сертификаты

Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении «Дія» соответствуют европейским. Об этом в четверг, 19 августа, сообщило Министерство цифровой трансформации.

На брифинге в пятницу, 20 августа, представители Минцифры, Минздрава и ЕС расскажут о проекте, его технической части, как все будет работать и когда украинцы смогут путешествовать с сертификатами в «Дія».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что они продолжат работать, чтобы путешествия в Европу были доступными для украинцев.

COVID-сертификат — это документ в приложении «Дія», который подтверждает статус о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавируса. Сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в приложении «Дія».