В Україні дію міжнародного ковід-сертифікату продовжили до одного року

В Україні дію міжнародного ковід-сертифікату продовжили до 365 днів. До цього він діяв пів року з моменту отримання другого щеплення.

Про це йдеться у постанові уряду, яку оприлюднили у середу, 15 вересня.

Ідеться про ковід-сертифікат, який є у додатку «Дія» та який можна отримати у сімейного лікаря (можна не на жовтому папері). Зазначимо, що у ЄС визнали українські сертифікати вакцинації у «Дії», тому з ними можна подорожувати.