МОЗ: В Україні посилять відповідальність за підробку свідоцтв про вакцинацію

В Україні почастішали випадки купівлі підробних міжнародних свідоцтв про вакцинацію, а також довідок про протипоказання до щеплення. У звʼязку з цим, триває підготовка законодавчого акту, який посилить відповідальність за підробку медичних документів.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
У відомстві нагадали, що підробка документів карається законом і акцентували увагу на тому, що люди з фальшивими свідоцтвами загрожують здоровʼю і життю оточуючих, оскільки можуть заражати коронавірусом.
У міністерстві зазначили, що активно співпрацюють з поліцією і СБУ у пошуках підробних документів і їх розповсюджувачів.
МОЗ просить громадян повідомляти поліції про всі випадки продажу підробних документів про вакцинацію.
- 15 вересня у Львівській області поліція затримала чоловіка, який підробляв довідки про ПЛР-тести і сертифікати про вакцинації від коронавірусу. Він виготовив понад 50 COVID-сертифікатів і понад 300 довідок.
- До цього СБУ викрила в Києві масштабну схему з підробки документів про вакцинацію.