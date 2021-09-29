Поліція Києва викрила пару, яка підробляла документи про вакцинацію. Свідоцтва продавали за 1 200 гривень

Поліція Києва викрила на підробці COVID-сертифікатів і результатів ПЛР-тестів пару киян, які продавали підроблені меддокументи через чат-бот у месенджері.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

24-річний чоловік і 22-річна жінка продавали ПЛР-тести з негативним результатом на COVID-19, а також міжнародні свідоцтва про вакцинацію. За підроблений тест вони просили 600 гривень, а за свідоцтво — 1 200. За попередніми підрахунками, пара встигла виготовити близько 200 підроблених документів.

Поліція провела обшуки у квартирі пари та їхньому автомобілі. Вилучено ноутбук, мобільні телефони, банківські картки, а також бланки для ПЛР-тестів і псевдосертифікатів. Також знайдено листування з клієнтами.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про шахрайство (ч. 3 ст. 190 КК). Парі загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.