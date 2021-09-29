Полиция Киева разоблачила пару, которая подделывала документы о вакцинации. Свидетельства продавали за 1 200 гривен

Полиция Киева разоблачила на подделке COVID-сертификатов и результатов ПЦР-тестов пару киевлян, которые продавали поддельные меддокументы через чат-бот в мессенджере.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

24-летний мужчина и 22-летняя женщина продавали ПЦР-тесты с отрицательным результатом на COVID-19, а также международные свидетельства о вакцинации. За поддельный тест они просили 600 гривен, а за свидетельство — 1 200. По предварительным подсчетам, пара успела изготовить около 200 фальшивых документов.

Полиция провела обыски в квартире пары и их автомобиле. Изъяли ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты, а также бланки для ПЦР-тестов и псевдосертификатов. Также найдена переписка с клиентами.

Открыто уголовное производство по статье о мошенничестве (ч. 3 ст. 190 УК). Паре грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.