У Чернігові викрили чергову схему фальсифікації ПРЛ-тестів та COVID-сертифікатів

Служба безпеки України заблокувала у Чернігові схему фальсифікації ПРЛ-тестів та COVID-сертифікатів міжнародного зразка. Щомісячний прибуток зловмисників становив 400 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Злочинну схему організували двоє місцевих жителів ще у червні 2021 року. Вони пропонували «клієнтам» однієї з чернігівських туристичних агенцій виготовлення фіктивних документів. Так, люди, які планували виїхати на відпочинок за кордон, зверталися до них за «довідкою» про негативний тест на COVID, не здаючи жодних аналізів.

Вартість однієї довідки становила 400 — 500 гривень, а свідоцтво про вакцинацію — 1 500 гривень. Щомісяця зловмисники у середньому виготовляли по 350 «тестів» та 150 «міжнародних свідоцтв».

Під час обшуків у помешканнях фігурантів правоохоронці виявили підготовлені підроблені документи.