Комитет Рады одобрил уголовную ответственность за подделку сертификатов вакцинации

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект по установлению ответственности за подделку сертификатов вакцинации (№6084).

Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Вот что предлагает законопроект:

Штраф от 17 то 34 тысяч гривен или ограничение свободы на срок до двух лет за использование поддельного ковид-сертификата;

Медикам, которые внесли в медицинскую документацию ложные данные о вакцинации, — штраф от 34 тысяч до 68 тысяч гривен или лишение свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности от одного до трех лет;

Изготовление поддельных ковид-сертификатов для продажи и их продажа — штраф от 85 до 170 тысяч гривен или лишение свободы на срок до трех лет.

За этот законопроект Верховная Рада должна проголосовать во время заседания во вторник, 2 ноября.