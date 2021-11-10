Нідерланди та Чехія залишили кордони для туристів з України відкритими. Таке рішення вже ухвалили 5 країн ЄС

Європейський Союз 9 листопада виключив Україну з переліку безпечних для подорожей країн, утім, тепер кожна держава окремо ухвалює рішення, чи забороняти українцям вʼїзд. Так, Кіпр, Естонія, Хорватія, Чехія та Нідерланди оголосили, що не закриватимуть свої кордони для громадян України.

Інформацію про це підтвердив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Щодо Нідерландів, то з 13 листопада, крім свідоцтва про вакцинацію, для в’їзду буде необхідний негативний тест, а більш детальний перелік вимог ви можете переглянути на сайті МЗС — тут.

Естонія, Чехія та Хорватія вимагають пройти повну вакцинацію сертифікованими у ЄС препаратами (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm). А от Кіпр, окрім вакцинованих, приймає туристів з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленим до і після прибуття у країну.

«МЗС продовжує працювати з партнерами у країнах Європейського Союзу для збереження свободи подорожей українців», — зазначив Кулеба.