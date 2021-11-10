Нидерланды и Чехия оставили границы для украинцев открытыми. Такое решение уже приняли 5 стран ЕС

Европейский Союз 9 ноября исключил Украину из перечня безопасных для путешествий стран, впрочем, теперь каждое государство отдельно принимает решение, запрещать ли украинцам въезд. Так, Кипр, Эстония, Хорватия, Чехия и Нидерланды объявили, что не будут закрывать свои границы.

Информацию об этом подтвердил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Что касается Нидерландов, то с 13 ноября, кроме свидетельства о вакцинации, для въезда будет необходим негативный тест, а более подробный перечень требований вы можете посмотреть на сайте МИД — здесь.

Эстония, Чехия и Хорватия требуют полную вакцинацию сертифицированными в ЕС препаратами (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm). А вот Кипр, кроме вакцинированных, принимает туристов с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного до и после прибытия в страну.

«МИД продолжает работать с партнерами в странах Европейского Союза для сохранения свободы путешествий для украинцев», — отметил Кулеба.