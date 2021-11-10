Эстония стала второй страной ЕС, которая не закрылась для украинцев

Эстония стала второй страной Европейского Союза, которая не закрыла свои границы для украинцев, несмотря на рекомендацию ЕС.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 10 ноября в Twitter.
В Эстонию разрешен въезд тем украинцам, которые завершили вакцинацию такими препаратами: Pfizer, AztraZeneca/Vaxzevria и CoronaVac. С момента последней прививки должно пройти не больше года.
Если вакцинации нет, то нужно за 72 часа до въезда сделать ПЦР-тест или за 48 часов экспресс-тест на антитела. Такие люди также должны отсидеть на самоизоляции 10 дней.
Планируя поездку, лучше проверять актуальный режим въезда в страны на карте от МИД, а также на сайте правительства Эстонии.
- 9 ноября 2021 из-за ухудшения в Украине ситуации с коронавирусом Европейский Союз исключил Украину из «зеленого» списка. Однако окончательное решение каждая страна должна принимать в отдельности. Первым не закрываться для украинцев решил Кипр.