ЦВК: Віталія Войцехівського та Сергія Козиря визнано обраними депутатами Ради

Центральна виборча комісія визнала обраними народними депутатами на позачергових виборах до Верховної Ради кандидатів від «Слуги народу» Сергія Козиря та Віталія Войцехівського.
Про це повідомляється на сайті ЦВК.
Козир по округу № 184 на Херсонщині набрав 21 365 голосів виборців (62,6% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні), а мер міста Золотоноша Войцехівський по округу № 197 на Черкащині — 15 429 голосів (46,1%).
- 9 листопада ЦВК визнала обраним депутатом Ради Сергія Кострійчука, який був № 140 у виборчому списку партії «Слуга народу». Він замінить Ірину Верещук, яку призначили міністром із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
- Центральна виборча комісія призначила на 27 березня 2022 року проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 206 у Чернігівській області. Раніше цей округ у Верховній Раді представляв нардеп Антон Поляков, який загинув 8 жовтня.