Центральна виборча комісія визнала Сергія Кострійчука обраним народним депутатом — замість Верещук

Центральна виборча комісія визнала Сергія Кострійчука обраним народним депутатом, у Верховній Раді він замінить Ірину Верещук, яку призначили міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та віцепремʼєр-міністром України.

Про це ЦВК повідомила увечері 9 листопада у Facebook.

Через дострокове припинення повноважень Верещук як народного депутата ЦВК визнала обраним іншого депутата — Сергія Кострійчука, який був №140 у у виборчому списку партії «Слуга народу».