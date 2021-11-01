Довибори в Раду: на Херсонщині порахували 99,5% протоколів, переміг кандидат від «Слуги народу»

Центральна виборча комісія підрахувала майже усі бюлетені на довиборах в Верховну Раду по округу № 184 у Херсонській області, де переміг кандидат від «Слуги народу» Сергій Козир.

Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

Після опрацювання 99,46% протоколів зʼясувалося, що за Козира проголосували 64,58% виборців. Його найближчий конкурент — кандидат від «Європейської солідарності» Ігор Йосипенко, набирає 14,29%. Висуванець від партії «Національна платформа» Катерина Одарченко отримала 5,8%, представник «Партії Ігоря Колихаєва «Нам тут жити!» Геннадій Лагута отримав 5,2% голосів. Решта кандидатів набрали меншу кількість голосів.

В окрузі № 197 Черкаської області опрацьовано 50,35% протоколів. За наявними даними, лідирує кандидат від «Слуги народу» Віталій Войцехівський із результатом 45,78%, а найближчий конкурент — безпартійний самовисуванець Владислав Голуб — набрав 25,01%. Остаточні результати Центрвиборчком має оголосити до 15 листопада.